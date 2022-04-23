Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение Невзорова в Telegram-канале, свое жесткое высказывание журналист озвучил на фоне того, что в российском правительстве его признали иностранным агентом.

Представитель российской оппозиции подчеркнул, что ему совершенно безразлично, какие наименования ему будут давать. Кроме того, он подчеркнул, что войну Российская Федерация против Украины проиграет.

Дословно из сообщения Невзорова:

«Мне абсолютно все равно любые наименования, которые банда прид*рков в Министерстве юстиции может придумать мне. Да хоть как пускай называют меня, но войну все равно они проиграют. Расползутся по щелям, попадут под пожизненную люстрацию. Собственно говоря, какая разница, какие мне прозвища придумывают туповатые, трусливые, фашиствующие чинуши».

Насколько известно, двадцать второго апреля 2022 года стало известно о том, что Министерство юстиции Российской Федерации внесло в список иностранных агентов российского журналиста Невзорова. Более того, в отношении последнего было возбуждено уголовное производство якобы «за распространение фейков о действиях военных России».

Ранее Невзоров показал гражаданм России, которые стремятся на войну против Украины, что их ожидает на украинской земле.