Как сообщает «НБН», об этом пишет Spiegel со ссылкой на интервью Шредера New York Times.

Шредера подвергли резкой критике и в собственной партии за то, что он не дистанцировался от Путина после начала войны в Украине.

Я не собираюсь признавать свою вину

— заявил эксканцлер.

Он высказался в защиту энергетической политики Германии в последние десятилетия, приведшую к зависимости страны от российского газа, и сказал, что удивлен сейчас видеть ожесточенные дебаты.

Тридцать лет все соглашались с таким положением дел. Но вдруг сейчас все говорят, как было бы лучше

— заметил он.

По его словам, если бы он сейчас дистанцировался от России, то «потерял бы доверие единственного человека, который может остановить войну».

На вопрос о преступлениях российских военных в Буче он сказал, что все факты следует расследовать, и он не верит, что приказ на такое поведение военных поступил напрямую от Путина, а скорее от кого-то ниже в руководящем звене.

Я думаю, эта война была ошибкой, и я всегда так говорил… Что нужно делать сейчас – восстановить мир как можно быстрее

— отметил Герхард Шредер.

Он также утверждает, что Путин «заинтересован в завершении войны, но это не просто».

В середине марта Шредер встречался с Путиным по поводу завершения войны в Украине, по его словам — по инициативе украинской стороны, но, насколько известно, без каких-либо явных результатов. Эксканцлер говорит, что готов еще одну такую ​​встречу.

Шредер считает, что в результате последних событий поставка российских энергоресурсов в Германию не прекратится и правительству не следует вводить эмбарго.

Он сказал, что считает маловероятным, что Кремль прекратит поставки газа в Европу, но если это произойдет — то готов уйти со своих должностей в российском газовом секторе.

Такую страну как Россия в долгосрочной перспективе невозможно изолировать, ни в политическом, ни в экономическом смысле

— отметил Шредер.

По его словам, для немецкой экономики нужно сырье из РФ: «Это не только нефть и газ, но и редкие металлы. И это сырье не так-то просто заменить».

Шрёдер с 2017 года является членом и председателем совета директоров «Роснефти». В последний раз его переизбирали на должность председателя в начале июня 2021 года. Также он является главой комитета акционеров Nord Stream 2 AG – компании-оператора проекта газопровода «Северный поток-2». В начале февраля 2022 года Шредера выдвинули в совет директоров «Газпрома».

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