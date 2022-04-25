Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на сайт Министерства внутренних дел Франции.

За Макрона проголосовали 58,55% избирателей (18,7 миллиона французов), а за Ле Пен – 41,45% (13,2 миллиона) французов.

Официальные результаты президентских выборов во Франции. Фото — resultats-elections.interieur.gouv.fr

Результаты экзит-пола также свидетельствовали о победе Макрона.

С победой Макрона поздравили президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Макрона с победой на президентских выборах во Франции.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден тоже поздравил Макрона и выразил уверенность в общей поддержке Украины.

Также ранее мы сообщали о том, что Макрон и Ле Пен на дебатах поспорили о Путине, Украине и Крыме