Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на сайт Министерства внутренних дел Франции.
За Макрона проголосовали 58,55% избирателей (18,7 миллиона французов), а за Ле Пен – 41,45% (13,2 миллиона) французов.
Результаты экзит-пола также свидетельствовали о победе Макрона.
С победой Макрона поздравили президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Макрона с победой на президентских выборах во Франции.
Президент Соединенных Штатов Джо Байден тоже поздравил Макрона и выразил уверенность в общей поддержке Украины.
Также ранее мы сообщали о том, что Макрон и Ле Пен на дебатах поспорили о Путине, Украине и Крыме
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