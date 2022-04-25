Как информирует «НБН» со ссылкой на «Украинскую правду», государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен в понедельник, после своего визита в Киев, сделал заявление, что суверенное независимое Украинское государство будет существовать гораздо дольше, чем президент Российской Федерации Владимир Путин.

Дословно из сообщения Энтони Блинкена, которое он озвучил во время пресс-конференции на украинско-польской границе:

«Суть такова, что мы достоверно не можем знать, каким образом будет разворачиваться война. Однако мы точно знаем, что суверенна и независимая Украина будет жить намного дольше, чем Владимир Путин. Наша поддержка Киева будет продолжаться и в дальнейшем. Мы будем продолжать оказывать свою помощь до того времени, пока не увидим окончательного успеха».

При этом Блинкен добавил, что Российская Федерация «потерпела в Украине неудачу», а «Украина достигла успеха».

Напоследок он подытожил:

«Российская Федерация стремилась отобрать независимость, а также суверенитет Украины. Но им не удалось этого сделать. Москва пыталась подтвердить собственное могущество, силу своих военных, и мощь своей экономики. Но все мы сейчас видим совершенно обратное».

Ранее российский политолог Андрей Пионтковский сделал заявление о том, что Россия потерпит военное поражение в Украине.