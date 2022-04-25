Соответствующие кадры показал Telegram-канал «Украинский Диалог». Во время празднования Пасхи на центральной площади Владивостока священник раздавал всем желающим яйца. Однако для батюшки этот день едва не стал последним, информирует «НБН».

Любителей халявных продуктов оказалось слишком много. Кроме того, жители города устроили бойню за бесплатные яйца. Прихожане всей толпой окружили и навалились на священнослужителя. Жадные соотечественники едва не затоптали батюшку в борьбе за пасхальные подарки.

Подобный случай произошел в еще одном российском городе, где в храме священнослужитель бросал в толпу прихожан шоколадные яйца.

Отметим, что в Сети регулярно появляются кадры из российских населенных пунктов, где местные жители сражаются за дефицитные товары – крупы, сахар, хлеб и предметы гигиены. В частности, был опубликован ролик из Саратова, где горожане во всей красе показали «величие сверхдержавы» в очереди за сахаром.