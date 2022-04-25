Об этом пишет «НБН» со ссылкой на The Washington Post.

По данным американских журналистов, тайные диверсионные ячейки, в которые входили хакеры, диссиденты и сотрудники железной дороги, еще до начала полномасштабного вторжения ВС РФ выводили из строя сообщение с Украиной.

Яростного сопротивления Украины и тактических ошибок плохо подготовленных российских сил было достаточно, чтобы сорвать планы России. Но белорусские железнодорожные диверсанты могут, по крайней мере, претендовать на роль в разжигании логистического хаоса, который быстро поглотил русских, оставив войска на передовой без продовольствия, топлива и боеприпасов в течение нескольких дней после вторжения

— говорится в публикации издания.

Белорусские рельсовые партизаны помогли сорвать нападение РФ на Киев. Фото — washingtonpost.com

Глава «Укрзалізниці» Александр Камышин подтвердил участие белорусских партизанов в войне против ВС РФ и поблагодарил за проявленную смелость. По его словам, диверсии были направлены на системы управления сигналами, которые необходимы для функционирования железных дорог.

Помимо этого, как отметил Камышин, из-за действий партизан движение поездов из Беларуси в Украину было парализовано, а оккупантам пришлось пополнять свои резервы через автомобильные дороги.

Атаки дали возможность выиграть время для того, чтобы украинские войска могли дать эффективный ответ на российское вторжение. Диверсанты черпали вдохновение из более раннего эпизода в истории Беларуси, во время Второй мировой войны, когда белорусы, выступавшие против нацистской оккупации, взрывали железнодорожные пути и вокзалы, чтобы нарушить немецкие пути снабжения

— добавили журналисты в своей статье.

Издание называет действия белорусских диверсантов «второй рельсовой войной».

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