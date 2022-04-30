Как информирует «НБН» со ссылкой на Европейскую правду, такое заявление в эфире румынскому Digi24 озвучил заместитель генерального секретаря Организации Североатлантического договора Мирча Джоане.

Джоане заявил:

«Сейчас мы не видим военных рисков для Молдовы. Также их нет для Грузии, страны, которая находится под интенсивным давлением России. Но мы ожидаем провокации, операции под чужим флагом. Их цель – создание проблем не так для Молдовы, как для ВСУ на территории западных регионов Украины и в Одесской области».

В это же время он добавил, что весьма реальны попытки дестабилизации ситуации в Молдове.

Насколько известно, на минувшей неделе на территории Приднестровья произошла серия террористических актов.

Напомним, ранее была обнародована информация, что на территории ОРДЛО была упрощена процедура отбора для призывников.