Издание Mirror сообщило, что Кремль сейчас напоминает бассейн с акулами, которые начинают биться, если чувствуют в воде запах крови. В правительстве страны-агрессора начались разговоры о преемнике Путина, информирует «НБН».

Как пишут британские журналисты, в «конкурсе» на престол российского диктатора участвуют несколько политиков. Хотят заполучить президентское кресло 52-летний губернатор Астраханской области, экс-шпион Игорь Бабушкин и 44-летний министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, сын главы Совбеза РФ и приятеля Путина Николая Патрушева.

Фаворитом среди претендентов на пост главы государства является 49-летний губернатор Тульской области Алексей Дюмин, бывший начальник охраны кремлевского диктатора. По словам чиновника, от лично спас действующего президента России от медведя.

Отметим, что также активно распространяются слухи о том, что после Путина хозяином Кремля станет глава совета безопасности России Николай Патрушев. По мнению оппозиционера Игоря Эйдмана, силовика намеренно пытаются представить, как преемника российского диктатора.