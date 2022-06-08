Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на издание «ГОРДОН».

Российский диктатор Владимир Путин не будет проводить в июне так называемую «прямую линию» — телемарафон во время, которого он отвечает на вопросы граждан РФ. Данную информацию сообщил пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков.

Он заявил, что сроки проведения мероприятия неизвестны. При этом добавил, что подготовка к прямой линии якобы ведется.

А вот причину переноса телемарафона Песков не назвал.

Ранее исключением для путинской «прямой линии» стал 2020 год. Тогда телемарафон отменили из-за коронавируса. Что стало причиной на этот раз неизвестно. Возможно, это связано с тем, что у диктатора якобы ухудшилось здоровье. По крайней мере, об этом говорит ряд источников. По неподтвержденным данным, Путин болеет раком – его состояние в последнее время ухудшилось.