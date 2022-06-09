Как информирует «НБН», советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан сделал заявление о том, что в Вашингтоне весьма обеспокоены тем, что происходит сегодня на территории Украинского государства.

Дословно из заявления Салливана:

«Мы обеспокоены каждым агрессивным актом, который совершается российской стороной. Мы также обеспокоены каждым дюймом украинской земли, которую оккупировала Россия. Они бомбят. Они уничтожают все и всех как в районах, где передвигаются, так и в районах, которые они обстреливают ракетами издалека».

Как следствие, согласно словам Салливана, Соединенные Штаты Америки стремятся обеспечить граждан Украины всем необходимым вооружением, а также инструментами, чтобы они могли противостоять движению сил России там, где их могут оттолкнуть.

Напомним, ранее гарант Конституции Украины Владимир Александрович Зеленский заявил о том, что в Северодонецке сегодня решается судьба Донбасса.