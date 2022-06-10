Как информирует «НБН», в материале Zerkalo.io говорится, что с таким заявлением выступил самопровозглашенный, не признанный мировым сообществом президент РБ Александр Лукашенко.

Согласно словам так называемого президента, Республика Беларусь является «объектом давления» для Запада, в частности по геополитическим причинам.

Дословно из заявления Александра Лукашенко:

«Запад по настоящее время не ушел от цели выровнять фронт, чтобы он проходил: до Ростова от Смоленска-Пскова, Смоленска-Брянска-Курска… Им необходимо выровнять фронт. А мы почти одну тысячу километров… Этот балкон, его срезать нужно».

При этом Лукашенко добавил, что «они не остановятся перед этим».

«Они могут зайти с Украины Западной, или еще откуда-то. Еще, быть может, придется за Западную Украину воевать, чтобы «не оттяпали». Ведь этом смерти подобно для нас. Не просто для граждан Украины. Вокруг сейчас происходят страшные процессы».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Лукашенко припугнул чиновником «украинским сценарием».