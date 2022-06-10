Как информирует «НБН», об этом говорится в материале «РБК-Украина» со ссылкой на Sky News. Более детально об этом рассказал заместитель генерального секретаря Североатлантического Альянса Мирча Джоане.

Так, во время своего выступления на саммите демократии, который проходил в Копенгагене, Мирча Джоане заявил, что вряд ли северные страны будут мишенью для Российской Федерации.

Стоит отметить, что такое заявление заместитель секретаря НАТО сделал спустя несколько часов после того, как российский лидер Владимиру Путин якобы сделал намек на амбиции относительно новых вторжений, чтобы расширить российскую территорию.

Согласно словам Джоане, Североатлантический Альянс не видит в настоящее время никаких признаков, что Москва имеет «способность, или же намерение быть военно-агрессивной в отношении Финляндии или Швеции».

Помимо того, несмотря на все возражения со стороны Турции, заместитель генерального секретаря Альянса уверен, что эти государства присоединяться к НАТО.