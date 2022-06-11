С таким заявлением выступил представитель главы Франции, сообщает «НБН».

Франция не планирует идти на уступки Москвы и хочет, чтобы Украина выиграла войну против России и восстановила свою территориальную целостность.

Ранее в Киеве и странах Восточной Европы подвергли критике заявление президента Франции, согласно которому не нужно «унижать» Россию, так как после окончания военных действий была возможность выйти на дипломатический способ выхода страны-агрессора из изоляции.

«Президент сказал, что мы хотим, чтобы победа была за Украиной. Мы заинтересованы, чтобы территориальная целостность украинского государства была восстановлена», — так представитель Эммануэля Макрона ответил на вопрос представителей СМИ касаемо комментариев французского президента.

Как известно, лидер Франции не один раз общался со своим российским коллегой Владимиром Путиным и обсуждал с ним перспективы прекращения огня и начала переговоров Украины и России.

«В словах президента нет никаких уступок ни Путину, ни властям России. Общаясь с ним прямо, он не идет на компромисс, а хочет пояснить наше видение вещей», — сообщил высокопоставленный чиновник.

Ранее стало известно о том, что Макрон предусматривает возможность прибыть с визитом в Украину.