Как информирует «НБН» со ссылкой на «Медуза», в Брянской области Российской Федерации горела воинская часть.

В сообщении говорится, что одиннадцатого июня приблизительно в шесть часов утра жители города Клинцы услышали четыре хлопка, которые были похожи на взрывы.

Согласно имеющейся, пока что неподтвержденной информации, загорелась воинская часть в городе Халтурино. После приезда сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации пожар на военной базе был потушен.

Кроме того отмечается, что губернатор Брянской области пока что никак не прокомментировал данные относительно возгорания.

Примечательно, что это уже не первый подобный инцидент в регионе. Ранее мы уже писали о том, что в Брянске были слышны взрывы и сильный пожар.