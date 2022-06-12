Как информирует «НБН» со ссылкой на российские средства массовой информации, одиннадцатого июня вблизи поселка Гулевка, что в Брянской области, прозвучали сразу три взрыва. В момент первого взрыва сработал сигнал о том, что связь с задвижкой трубопровода «Дружба» была потеряна.

Еще один из взрывов был зафиксирован в том месте, где проложен кабель. На месте инцидента осталась воронка 40 на 20 сантиметров.

Третий взрыв повредил дополнительное средство защиты, которое на режимных объектах зарывается в землю. Это так званая противоподкопная труба.

Согласно данным средств массовой информации, сам трубопровод «Дружба» не пострадал. Однако поврежденными оказались противоподкопная труба и подстанция. Помимо прочего из-за взрыва был обесточен энергетический блок управления задвижкой.

СМИ пишут, что разлива нефти в результате взрывов удалось избежать. Несмотря на то, что с 24 февраля трубопровод был законсервирован, в настоящее время в его трубах находится дизельное топливо.

Насколько известно, ранее вчера мы уже писали о том, что в России на территории воинской части начался пожар.