Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал эксперт-международник Максим Яли, передает «НБН».

Во вторник, 14 июня стало известно о том, что лидер Китая СИ Цзиньпин подписал директиву, разрешающую «невоенное» использование вооруженных сил. Данный шаг Китая вызывает опасения. Не исключено, что КНР готовится к вторжению в Демократический Тайвань, который считает своей территорией.

Эксперт-международник Максим Яли считает, что происходящее является результатом слабой позиции Запада в вопросе войны, начатой РФ против Украины.

«Если Запад (в первую очередь ЕС) и дальше будет «сопли жевать», затягивая предоставление реальной военной помощи Украине, а также продолжая спонсировать войну путлера против Украины, то уже этой осенью есть реальные риски начала полномасштабной Третьей мировой войны», — пишет аналитик.

Яли подчеркнул, что США имеют военные обязательства перед Тайванем.

«И Байден во время своего недавнего турне в Южную Корею и Японию заявил, что США вступят в войну с Китаем, если он попытается оккупировать Тайвань военным путем», — пишет он.

Прямое военное столкновение двух ядерных сверхгосударств будет означать начало Третьей мировой войны.

Эксперт отметил, что на сегодняшний день для Си Цзиньпина существует большой соблазн захватить Тайвань. Поскольку этой осенью его ожидают выборы. Яли не исключает, что Си может пойти на захват Тайваня.

«А у Великого кормчего Си осенью «выборы» на третий срок. И ему свой «крымнаш» будет очень кстати»,- добавляет Яли.

Эксперт также отметил, что в Поднебесной внимательно следят за войной в Украине и помощью Запада нашей стране. По его словам, если страны Запада не найдут в себе силы применить жесткие меры против диктатора РФ Путина, то это может окончательно может развязать руки Цзиньпину.

«Так что если ситуация с поставками вооружений Украине не изменится к осени, вполне допускаю, что Си начнёт свою «спецоперацию». И вот тогда начнётся реальный трэш», — добавил Яли.

Ранее сообщалось, что в Китая разрешили проведение «невоенных» спецопераций.