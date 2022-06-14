Российский Telegram-канал «Сталингулаг» сообщил, что название «Вкусно и точка» было «позаимствовано» у сети заведений стрит-фуда из Владивостока «Еда и точка», функционирующей с 2018 года, информирует «НБН».

Выяснилось, что название, над которым долго и упорно корпели для новой сети ресторанов быстрого питания, которые будут работать в России вместо Mcdonald’s, оказалось тоже не оригинальным.

Ранее был представлен лототип для российского аналога американской сети стрит-фуда, которая покинула рынок страны-агрессора. Вскоре стало известно, что при разработке фирменного изображения для «Вкусно и точка» дизайнеры «вдохновились» логотипом компании по производству корма для животных из «недружественной» Португалии.

Напомним, что ранее россияне опозорились с рекламой лимитированной серии шоколадок «Алешка» в честь «спецоперации» в Украине. На рекламных снимках заметно, что граждане РФ перепутали родной триколор со знаменем чужой страны.