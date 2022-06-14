Пресс-служба Института изучения войны сообщила, что Москва готовит информационные условия для аннексии оккупированных восточных территорий Украины, информирует «НБН».

Это подтверждает публикация в российском издании «Известия» 12 июня обращения первого замглавы АП РФ Путина Сергея Кириенко, в котором он заявил, что «Россия будет восстанавливать Донбасс». Чиновник отметил, что государство восстановит этот регион даже ценой больших потерь, которые снизят уровень жизни россиян.

Вскоре материал в росСМИ был оперативно удален, а представители издания сослались на незаконную деятельность компьютерных взломщиков. В то же время эксперты считают, что хакеры обнародовали публикацию, которую журналисты должны были выпустить в свет намного позже. По всей видимости этот материал должен был создать информационное основание для аннексии оккупированного Донбасса.

Напомним, что в конце мая глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас дал понять, что россияне намерены произвести аннексию оккупированных территорий Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.