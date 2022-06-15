Об этом в начале заседания группы «Рамштайн» заявил глава Пентагона Ллойд Остин, сообщает «НБН».

Высокопоставленный чиновник отметил, что сегодняшняя уже третья встреча является подтверждением решительного желания обеспечить Украину всем необходимым вооружением для самозащиты. В то же время Остин выразил благодарность ранее предоставленной Украине помощи в сфере безопасности, однако он добавил, что «не стоит терять энергию, так как ставки очень высоки».

Руководитель американского оборонного ведомства подчеркнул, что сейчас Украина переживает «решительный момент на поле боя».

«Мы теперь видим все то, о чем раньше говорил президент Зеленский. Потерпев неудачу в захвате Киева, все внимание России переместилось на Донбасс. Поэтому нам нельзя легкомысленно относиться к вызовам без надлежащего внимания. Россия, желая подавить украинские позиции, хаотично бомбит суверенную территорию Украины, поэтому не стоит подвергать опасности мирных жителей», — убежден Остин. При этом он подчеркнул, что действия России подвергают опасности весь европейский регион.

Ранее в Штатах прокомментировали ход войны на территории Украины, которую начала Российская Федерация.