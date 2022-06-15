Сырки для бедных под маркой «Пора есть» уже появились на прилавках российских магазинов. Что интересно, производители «стесняются» продукта для малоимущих, поэтому решили его не связывать с популярным брендом «Б. Ю. Александров», информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

Специальный продукт в экономсегменте не содержит растительный жир, его особенность в массе нетто, которая составляет всего 30 граммов, в то время, как флагманский сырок компании имеет массу 50 граммов.

Напомним, что в России приняли решение об открытии бывших ресторанов Mcdonald’s под брендом «Вкусно и точка». После того, как появился логотип новой сети заведений выяснилось, что дизайнеры украли идею изображения у португальской компании. После вспыхнул скандал вокруг названия аналога Mcdonald’s, который может закончиться судебным разбирательством.