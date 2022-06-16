Питбуль вместе с хозяйкой находился на металлургическом предприятии, после того, как защитники Украины покинули завод, пса разлучили с его владелицей, информирует «НБН» со ссылкой на Instagram-аккаунт украинской организации UAnimals.

Животное украинской военнопленной «подарили» Рамзану Кадырову. Об этом стало известно из пропагандистского сюжета «РИА Новости», где главе Чечни вручают питбуля в качестве «трофея».

Рупоры Кремля рассказали, что «спасенный» с «Азовстали» пес получил новое имя. После передачи собаки Кадырову, он заявил, что теперь питбуль будет называться Борз.

Родственники украинский военнослужащей рассказали, что животное очень важно для нее, Адидас был ее утешением, но российские захватчики отобрали его. Они отметили, что пес – аллергик, поэтому ему нельзя употреблять некоторые продукты.

Напомним, что Кадыров вызвал ажиотаж в Сети, оговорившись во время видеообращения. Глава Чечни ошибся, оскорбив российского президента-агрессора Владимира Путина.