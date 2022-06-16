В интервью пропагандистскому информационному агентству «ТАСС» спикер главы Кремля рассказал, что глава государства изменил формат своего участия в ежегодном Петербургском экономическом форуме, информирует «НБН».

По словам Пескова, Путин отказался от традиционных встреч с иностранными инвесторами и журналистами. Представитель Кремля подтвердил, что мероприятия с участием руководителей международных компаний в этом году не будет.

Пресс-секретарь главы России добавил, что иностранные участники могут рассчитывать только на «какие-то отдельные встречи», которые российское руководство «не исключает», но и не гарантирует.

Отметим, что вторжение России в Украину затмило экономические перспективы страны-агрессора. По всей видимости, Кремль не нашел международных инвесторов, которые хотели бы сотрудничать с РФ и обсуждать это в рамках форума в Петербурге.

Большую роль играют антироссийские санкции Запада, которые оказывают негативное влияние на экономику страны-оккупанта, что признал сам Путин. Лидер россиян сообщил, в каких сферах наблюдается спад.