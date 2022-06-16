Главу государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» обязали удалить скандальный твит об Украине. Рогозин проигнорировал требование, после чего на его аккаунт поставили блокировку, лишив его возможности публиковать контент, информирует «НБН».

В своем Telegram-канале российский чиновник заявил, что не считает свое мнение ошибочным и не будет удалять свою заметку. Глава Роскосмоса сообщил, что он с 2009 года пользуется Twitter для полемики с западными средствами массовой информации, а также с официальными аккаунтами НАТО и Евросоюза. По мнению «главного космонавта» РФ, что соцсеть превратилась в помойку, трибуну для экстремистов и рупор пропаганды против России.

Сейчас скандальные твиты Рогозина недоступны, по всей видимости администраторы Twitter не стали дожидаться, пока российский чиновник их удалит, и скрыли сообщения.

Отметим, что глава Роскосмоса регулярно попадал в скандалы, связанные с его публикациями в Twitter. Ранее чиновник написал угрозы европейским странам, которые не захотели пустить самолет главы МИД РФ Сергея Лаврова в свое воздушное пространство. Рогозин вступился за дипломата, попытавшись запугать «недружественные» государства ракетным ударом.