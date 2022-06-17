Глава ВС Великобритании констатировал стратегический проигрыш Российской Федерации в войне против Украины. Радакин назвал армию страны-агрессора более ослабленной силой, информирует «НБН» со ссылкой на The Guardian.

По словам начальника оборонного ведомства Соединенного Королевства, военное вторжение в Украину – ужасная ошибка со стороны Российской Федерации, и она никогда не сможет взять под контроль соседнее государство.

Адмирал напомнил, что оккупанты несут большие потери, в частности, на сегодня уничтожена четвертая часть российских сухопутных войск, кроме того, у них почти исчерпан арсенал современных ракет. Все это претерпевают путинские войска ради небольшого успеха на Донбассе.

Радакин обратил внимание, что своими действиями Москва усилила Североатлантический Альянс, к которому захотели присоединиться Финляндия и Швеция.

Отметим, что на днях Минобороны Британии опубликовало отчет, в котором сообщило данные своей разведки о ситуации на фронте в Украине. Британцы выяснили, почему продвижение россиян на Донбассе замедлилось.