По мнению уволенных сотрудников, Маск – лицо компании, поэтому каждое опубликованное им сообщение является фактически публичным заявлением SpaceХ. Авторы обращения утверждают, что твиты Маска не отображают их ценности, миссию или работу, информирует «НБН» со ссылкой на The Verge.

Также работникам SpaceХ не нравится, что компания не придерживается своей политики «No Assholes» («Нет мудакам») и нулевой толерантности в отношении сексуальных домогательств.

В письме сотрудники компании требовали осудить поведение Маска в соцсетях, привлечь руководство компании к ответственности за нарушение правил поведения и четко сформулировать и придерживаться заявленной SpaceХ политики.

Илон Маск регулярно пишет в соцсетях провокационные публикации, которые сказываются на положении его компаний. Кроме того, недавно миллионер был обвинен в сексуальных домогательствах.

Отметим, что Маск является одним из самых влиятельных людей планеты.