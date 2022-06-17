Как информирует «НБН» со ссылкой на интервью президента Франции местному телевизионному каналу TF1, президент Франции заявил о собственной готовности к поездке в Россию. Но, прежде всего, это должно понадобиться. Более того, президент Франции добавил, что визит такого рода состоится исключительно при «предварительных условиях».

Так, президент Франции заявил в интервью телевизионному каналу следующее:

«По состоянию на сегодняшний день кому-то непонятно, зачем я веду все диалоги с главой Кремля. Но в действительности я это делаю только потому, что вижу в этом роль Франции. Относительно моего визита в Россию… Чтобы это произошло, должны быть выполнены определенные условия. Другими словами – это жесты со стороны российского президента. Я продолжу говорить с Путиным с ведома гаранта Конституции Украины, а также при одном условии – если это будет приносить пользу».

Также Макрон добавил, что все упомянутые им предпосылки на сегодняшний день выполнены не были.

Согласно словам Эммануэля Макрона, его отношения с Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Украины Владимиром Александровичем Зеленским вовсе не стали хуже на фоне контактов президента Франции с Путиным.

Напоследок он добавил:

«Когда в Украине были президентские выборы, я являлся первым президентом, который принял его между двумя турами».

Ранее французский лидер объяснял свои частые звонки президенту государства-оккупанта Российской Федерации.