Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Обозреватель».

В пятницу, 17 июня российский диктатор Владимир Путин выступил и ответил на вопросы журналистов на Петербургском международном эконмическом форуме. В частности, на мероприятии диктатор прокомментировал слухи о своей кончине.

«Не получилось. Слухи о моей смерти, как говорил Марк Твен, сильно преувеличены», — сказал глава Кремля.

Стоит отметить, что в последнее время в СМИ активно курсируют слухи о том, что хозяин Кремля серьезно болен. По данным некоторых источников, Путин более раком и уже пережил не одну операцию из-за этого.

А недавно появилась информация, что Путин упал в кому после неудачного оперативного вмешательства.

Но, судя по тому, что 17 июня он выступил на форуме в Петербурге, вышеупомянутая информация являлась неправдивой.

К сову, на форуме Путин сделал новое заявление о войне в Украине.