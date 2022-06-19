Как информирует «НБН» со ссылкой на СМИ, такое мнение высказал генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг. Более того, генсек Организации Североатлантического договора озвучил условие, при котором Киев сможет освободить Восток Украины.

Так, согласно словам Столтенберга, чтобы Украина смогла освободить захваченные территории Донбасса, Вооруженным силам нашей страны необходимо оружие от западных партнеров.

Дословно из заявления Столтенберга:

«Несмотря на то, что Россия ведет боевые действия в Луганской и Донецкой областях с нарастающей жестокостью, защитники Украины весьма мужественно оказывают им сопротивление. С более современным вооружением Киев получит большую вероятность того, что путинские войска будут вытеснены с Донбасса».

При этом Йенс Столтенберг добавил, что Североатлантический Альянс, как и прежде до этого, не имеет намерений вступать в войну с государством-агрессором Российской Федерацией.

Примечательно, что не так давно министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что наша страна буквально за месяц сможет перевести вооружение на стандарты Североатлантического Альянса.