Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение российских информационных агентств, которые процитировали информацию правоохранительных органов России, в настоящее время командиры полка «Азов», защищавшие комбинат «Азовсталь» в городе Мариуполе, в настоящее время находятся в СИЗО «Лефортово», что в Москве.

Дословно из сообщения источника:

«Сейчас некоторые из командиров «Азова», которые были взяты в плен во время штурма Мариуполя, доставлены в «Лефортово».

При этом источник не стал уточнять информации о том, о ком именно идет речь.

Ранее стало известно, что захватчики подарили лидеру Чечни Рамзану Кадырову трофей, который был ими украден у защитницы Мариуполя, которая находилась на «Азовстали». Речь идет о псе породы питбуль.