Как информирует «НБН», телеграмм-канал «Украина 365» обнародовал кадры с ПМЭФ, на которых видно, как Путин ковыряется в собственном носу, после чего длительное время рассматривает результаты своего «труда» на собственных пальцах.

Наиболее «пикантный» момент на ПМЭФ был показан в Сети девятнадцатого июня. При этом в самой публикации отмечается, что ковыряние в носу является «промышленностью», которая в дальнейшем будет процветать на территории Российской Федерации несмотря на введенные странами Запада экономические ограничения.

С обнародованного видео можно сделать вывод, что все, что происходило на Петербургском международном экономическом форуме, а также то, что сейчас происходит на территории Украины и в целом в мире Путина интересует гораздо меньше, чем сосредоточенный в носу палец и результат этого занятия на его кончике.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Путин высказался о вступлении Украины в Европейский Союз, а также судьбе временно оккупированных территорий Украинского государства.



