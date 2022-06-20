Как информирует «НБН» со ссылкой на СМИ, с таким заявлением Боррель выступил во время пресс-конференции, состоявшейся после окончания заседания совета Евросоюза по иностранным делам.

Дословно из заявления Борреля:

«Все имеет такой вид, что глава Кремля попросту хочет уничтожить Украину. Он разрушает инфраструктуру городов, а также отрицает саму идею существования украинской нации. Как следствие мы будем поддерживать Украину настолько долго, насколько это будет нужно».

Кроме того Боррель отметил, что все министры внешнеполитических ведомств государств-участников Европейского Союза подчеркнули свою полную преданность продолжать поддерживать Украинское государство всеми возможными способами.

Напомним, ранее Боррель эммоционально высказался в поддержку поставок оружия Украине для защиты от агрессии РФ.