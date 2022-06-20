Как информирует «НБН» со ссылкой на СМИ, согласно публикации Олафа Шольца, которую канцлер Германии опубликовал на своей странице в социальной сети «Твиттер», президент Российской Федерации Владимир Путин опасается, что на Россию может распространиться «искра демократии» с Запада.

Дословно из обнародованного Шольцом сообщения:

«По всей видимости, Владимир Путин боится, что искра демократии может улететь на территорию Российской Федерации. Как следствие он на протяжении длительных лет проводит политику, которая направлена на роспуск Организации Североатлантического договора и Европейского Союза. Путин стремится вернуться в политику зон влияния, однако сделать этого он точно уже не сможет».

Напомним, ранее уже сообщалось о том, что Олаф Шольц сделал заявление относительно того, что мир на территории Украины на условиях, которые диктует Путин, попросту невозможен. Более того он добавил, что санкции в отношении Российской Федерации будут длиться до того времени, пока стороны не достигнут мирного соглашения.