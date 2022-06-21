Как информирует «НБН», некоторые подробности об этом рассказали в Главном управлении разведки Украины.

Дословно из сообщения ГУР МОУ:

«Кадровые изменения наблюдаются в федеральной службе войск Росгвардии. Последние кадровые ротации связаны с низким уровнем организации выполнения поставленных заданий в ходе преступной агрессии в отношении Украины. Это привело к значительным потерям личного состава, а также вражеской техники».

В том числе, известно, что военное руководство РФ уволило генерала-лейтенанта Сергея Власенко с поста руководителя штаба – 1-го заместителя командующего северокавказским округом войск Росгвардии. На его должность назначили Анатолия Маликова (генерал-лейтенанта).

Насколько известно, ранее до этого Маликов занимал должность руководителя ГУ государственного контроля и лицензионно-разрешительных работ Росгвардии.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, какое оружие могло бы помочь ВСУ полностью остановить вражеские силы.