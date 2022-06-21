Как информирует «НБН», президента государства-оккупанта в этом вопросе процитировали российские средства массовой информации.

Дословно из сообщения, озвученного Путиным:

«Россия успешно провела испытание тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты. Речь идет о «Сармате». Планируется, что уже ближе к концу года первый такой комплекс станет на боевое дежурство Российской Федерации».

Насколько известно, на территории России первые испытания «Сармата» были проведены в конце апреля месяца. Тогда в оборонном ведомстве государства-агрессора отметили, что это самая мощная ракета, дальность поражения целей которой является самой большой во всем мире.

Ранее политолог Николай Давыдюк сообщил о том, почему российский диктатор Владимир Путин не может прекратить войну, которую он начал на территории Украинского государства. Эксперт рассказал, с какой проблемой столкнулся глава Кремля.