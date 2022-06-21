Издание «Новая газета. Европа» сообщает, что срочники, которые выжили после крушения крейсера «Москва» жалуются на то, что их опять хотят привлечь к участию в «спецоперации», информирует «НБН».

В распоряжении журналистов оказалось обращение в военную прокуратуру оккупированного Севастополя родителей выживших матросов, в котором они требуют не отправлять их детей в зону боевых действий.

Как выяснилось, военное командование нарушило обещание и до сих пор не перевело моряков на сушу. 49 срочников с затонувшего крейсера перевели на сторожевой корабль ВМФ РФ «Ладный». Судно было введено в эксплуатацию в 1981 году и не является пригодным для походов, поскольку ему необходим ремонт.

Родители моряков в своем обращении отметили, что их сыновья не хотят воевать, многие из них получили психические травмы после катастрофы, однако 30 июня планируется их выход в море для участия в «спецоперации».

В то же время родственников погибших матросов пытаются запугать, чтобы они молчали о случившемся с кораблем. Украинская разведка рассказала, как давят на семьи членов экипажа «Москвы».