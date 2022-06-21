Выяснилось, что Словацкая Республика не смогла договориться с немецкой стороной о сделке с поставками танков Leopard, по этой причине страна не может отправить в Украину бронированные боевые машины на гусеничном ходу Т-72, информирует «НБН» со ссылкой на Business Insider.

Словацкому руководству пришлось отложить поставку тридцати танков Т-72 для армии Украины, поскольку немецкие власти смогли предложить ему только пятнадцать танков Leopard 2Ф4.

Оборонное ведомство Словакии объяснило, что для них такое количество немецких танков не является решением, поскольку для танкового батальона необходимо тридцать боевых машин.

Спикер Минобороны сообщила, что Братислава продолжит переговорный процесс с партнерами, чтобы найти приемлемые формы поддержки Украинского государства в войне против россиян.

Напомним, что в начале месяца Словакия сообщила, что намерена сделать своим приоритетом поставку вооружения для украинских защитников. Братислава решила передать для ВСУ восемь систем гаубиц Zuzana 2.