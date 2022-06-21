Как информирует «НБН» со ссылкой на CNN, об этом рассказали в американском внешнеполитическом ведомстве.

Дословно из обнародованного пресс-секретарем Государственного департамента США сообщения:

«Мы можем подтвердить, что погиб гражданин Соединенных Штатов Америки Стивен Забельски. Это произошло в Украине».

Также в Государственном департаменте США добавили, что родным погибшего гражданина Америки была предоставлена вся возможная консульская помощь.

Также уточняется, что пятидесятидвухлетний гражданин Соединенных Штатов Америки Стивен Забельски погиб пятнадцатого мая текущего года. Это произошло во время ведения боевых действий против войск государства-агрессора Российской Федерации в районе села Дорожнянка.