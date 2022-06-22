Польский президент Анджей Дуда нашел способ давления на кремлевского диктатора Владимира Путина. По его словам, страны Восточной Европы не могут сохранять нейтралитет и должны помочь Украине победить российских захватчиков.

На совещании польских послов в Варшаве Дуда подчеркнул, что Европа должна поспособствовать победе Украины в войне и сближению страны со структурами Запада, информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ».

Глава Польши заявил, что его страна заинтересована в том, чтобы международное право соблюдали все государства и Европа должна заставить это сделать Российскую Федерацию, что выразится в завершении войны и возобновление контроля Киева над всеми территориями Украины.

Политик подчеркнул, что бояться Российскую Федерацию нельзя, поскольку страна-агрессор только и ждет этого. Польский президент напомнил, что украинцы проливают свою кровь, чтобы быть с Европой, поэтому Запад должен продемонстрировать, что «держит для них открытую дверь» и не видит их частью «русского мира».

Дуда добавил, что он не против переговоров с главой Кремля, но этот процесс должен происходить не на условиях Москвы. Европейские лидеры не должны просить его поговорить, они должны сделать так, что Путин сам будет инициатором разговора, чего можно добиться лишь, «закрутив гайки» РФ.

Ранее Дуда раскритиковал лидеров Франции и Германии за переговоры с российским диктатором. Польский президент объяснил, чем вредят телефонные беседы Макрона и Шольца с Путиным.