В эфире канала NDR Info представитель немецкой оппозиции призвал усилить экономическое и военное давление на Российскую Федерацию, а также перестать пытаться договориться с кремлевским диктатором, информирует «НБН».

Хардт раскритиковал канцлера ФРГ, который считает, что есть смысл в переговорах процессе с Путиным, отметив, что такие разговоры с главой страны-оккупанта ничего не дадут.

По словам представителя фракции Христианско-демократический союз, россияне не знают о реальном положении вещей в своей стране и в Европе, поскольку режим диктатора контролирует средства массовой информации. Политик подчеркнул, что он видит проблему в главе России, а не в русском народе.

Ранее Шольц рассказал, что Путина больше всего пугает перспектива распространения «искры демократии» на Российскую Федерацию. Канцлер ФРГ раскрыл, какому намерению диктатора не суждено сбыться.