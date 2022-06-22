Как информирует «НБН», в частности, в Вашингтоне напомнили, что в НАТО придерживаются пятой статьи, где речь идет о том, что нападение на одного члена Организации Североатлантического договора будет считаться нападением на всех.

Представитель внешнеполитического ведомства США Нед Прайс заявил об этом на фоне обострения отношений между Литвой и Российской Федерацией.

Издание «Общественное» процитировало представителя МИД США следующим образом:

«Наши обязательства по Организации Североатлантического договора, в том числе и по пятой статье Организации Североатлантического договора – условию, что если будет осуществлено нападение на одного члена Альянса, то это будет нападение на всех – являются железными. Мы оказываем поддержку нашим союзникам по НАТО, в частности, мы поддерживаем Литву».

Напоследок в Государственном департаменте США добавили, что Вашингтон «приветствует беспрецедентные меры экономического характера», которые приняла Литва, а также иные государства в отношении Российской Федерации.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Путин намерен поставить на вооружение РФ баллистическую ракету «Сармат».