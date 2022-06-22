На территории государства-оккупанта Российской Федерации сегодня, 22 июня, в очередной раз было «жарко». Речь идет о пожаре, который возник на территории нефтеперерабатывающего завода в Новошахтинске, что в Ростовской области.

Как информирует «НБН», об этом сообщают российские средства массовой информации.

В сообщении отмечается:

«На нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области, в Новошахтинске, возник пожар. Его площадь достигает пятьдесяти метров квадратных».

Некоторые телеграмм-каналы обнародовали видео с места происшествия, где запечатлено, как по территории нефтеперерабатывающего завода был нанесен удар с беспилотного летательного аппарата.

Насколько известно, ранее на территории Брянской области уже не один раз фиксировались чрезвычайные происшествия. Одним из последних таких стал мощный взрыв, который прогремел на территории воинской части.