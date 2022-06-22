На территории государства-оккупанта Российской Федерации сегодня, 22 июня, в очередной раз было «жарко». Речь идет о пожаре, который возник на территории нефтеперерабатывающего завода в Новошахтинске, что в Ростовской области.
Как информирует «НБН», об этом сообщают российские средства массовой информации.
В сообщении отмечается:
«На нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области, в Новошахтинске, возник пожар. Его площадь достигает пятьдесяти метров квадратных».
Некоторые телеграмм-каналы обнародовали видео с места происшествия, где запечатлено, как по территории нефтеперерабатывающего завода был нанесен удар с беспилотного летательного аппарата.
Насколько известно, ранее на территории Брянской области уже не один раз фиксировались чрезвычайные происшествия. Одним из последних таких стал мощный взрыв, который прогремел на территории воинской части.
Обсуждение