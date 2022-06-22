Как информирует «НБН» со ссылкой на СМИ РФ, ситуацию взялся комментировать пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков.

В частности, спикер главы Кремля подчеркнул, что после того, как литовские власти запретили транзит к российскому Калининграду товаров из РФ, российские власти начнут анализ всей ситуации, а также подумают над ответными мерами.

Российские пропагандистские государственные агентства процитировали Пескова следующим образом:

«Главным является не сроки, а ответ на введенные в отношении России недружественные шаги».

Кроме Пескова ситуацию также прокомментировала и Мария Захарова, которая во время брифинга отметила:

«В случае если данная ситуация не вернется в русло, ответные меры будут не дипломатическими. Это будет ответ в практической плоскости».

Примечательно, что территория Калининграда зажата между членами Организации Североатлантического договора, Литвой, Польшей и ЕС. Эта территория получает поставки из Российской Федерации через железную дорогу, которая идет через Литву.

Ранее мы уже писали о том, какое мнение высказал канцлер ФРГ Олаф Шольц относительно возможности мирного соглашения между Киевом и Москвой на условиях Путина.