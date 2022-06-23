Бывший главарь незаконных вооруженных формирований оккупированного Донбасса в очередной раз высказался о провале «спецоперации» России. По словам Гиркина, захват Северодонецка, на который так рассчитывают «освободители», станет максимум тактическим успехом и не поможет одержать победу в войне, информирует «НБН».

В своем Telegram-канале боевик опубликовал видео, в котором предупредил россиян о грядущем поражении в затяжной войне против Украины. Оценивая бездарные действия «второй армии мира», Гиркин заявил, что оккупанты могут взять хоть «еще десять Северодонецков», но им это не поможет достичь цели.

Экс-офицер ФСБ объяснил, что выиграть войну можно, разгромив противника и лишив его возможности оказывать сопротивление. Однако «освободители» выбрали тактику штурма «крепости за крепостью», что дает только потери для двух сторон.

Террорист считает, что если война затянется, путинские войска ее проиграют, а Россия продолжит страдать от последствий санкционного удара Запада в виде инфляции и падения производства.

Ранее Гиркин дал понять, почему он перестал призывать РФ к проведению всеобщей мобилизации и рассказал о «пузыре», который лопнет и забрызгает Путина.