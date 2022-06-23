Британское издание The Mirror в среду, 22 июня, сообщило о попытке суицида 53-летнего полковника ФСБ Зимина, который когда-то носил за президентом-агрессором РФ «ядерный чемоданчик» и за его предшественником Борисом Ельциным. Источник рассказал журналистам, что Зимин находится в реанимации с огнестрельным ранением головы, информирует «НБН».

Экс-сотрудник ФСБ РФ решил свести счеты с жизнью в своей квартире в Красногорске, где на момент попытки самоубийства находился его брат. Он обнаружил бывшего охранника Путина в луже крови и пистолет ИЖ-79-9ТМ, после чего вызвал скорую помощь.

Зимин находился под домашним арестом в своей квартире, был арестован в декабре прошлого года в связи с обвинением в получении взятки в период, когда он занимал высокую должность в таможенной службе.

Напомним, что после провала «спецоперации» в Украине Путин начал репрессии в силовых структурах РФ. В частности, диктатор оправил в СИЗО главу пятой службы ФСБ России за неудачную военную кампанию.