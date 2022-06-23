Как информирует «НБН» со ссылкой на российские СМИ, согласно словам депутата Госдумы России, к таким действиям Россия должна прибегнуть в ответ на предоставление Штатами Киеву пусковых установок HIMARS.

В комментарии российским масс-медиа Швыткин заявил:

«В очередной раз это подчеркивает движение шаг за шагом к Третьей мировой войне. Причем со стороны США. Нужно понимать, что мы должны жестко реагировать. На мое усмотрение, сегодня должна быть реакция и по отношению к тем государствам, которые осуществляют поставки вооружения Киеву».

Причем, по словам депутата российской Госдумы, Россия должна не просто уничтожать инфраструктуру, но главный центр принятия решений – американское посольство.

Напоследок он добавил:

«Я имею следующую позицию: необходимо уничтожать правительственный квартал в столице Украины. Нужно уничтожить соответствующие точки. Действительно, эта работа ведется со стороны министерства обороны. Однако нужно наносить более масштабные удары. Мы не собираемся на все это безобразие смотреть и подставлять другую щеку».

Ранее свой прогноз по войне России против Украины сделал экс-главарь горловских террористов Игорь Гиркин.