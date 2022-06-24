Как информирует «НБН» со ссылкой на CNN, представитель Министерства обороны Соединенных Штатов Америки сообщил, что все РСЗО, которые Вашингтон пообещал Украине, прибудут в нашу страну уже к средине следующего месяца – июля.

Как известно, первая партия из четырех высокомобильных артиллерийских ракетных систем уже сейчас находится в Украине.

Представитель Пентагона подчеркнул, что на вооружение ВСУ к средине июля должна поступить вторая партия РСЗО HIMARS.

Стоит также отметить, что еще один взвод наших защитников проходит сейчас подготовку для управления этими системами.

Кроме того важно напомнить, что еще первого июня американский лидер Джо Байден на официальном уровне подтвердил собственное решение относительно передачи Украинскому государству на фоне битвы с Россией системы HIMARS. Данный пакет военной помощи получил двухстороннюю поддержку партий Конгресса Соединенных Штатов Америки.

Также Джо Байден ранее высоко оценил шансы Украины стать частью Европейского Союза.