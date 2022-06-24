OCCRP и «Медуза» в своем расследовании осуществили анализ электронных писем строительных компаний, сотрудники которых обустраивали территорию вокруг дачи главы Кремля на Ладоге, информирует «НБН».

Утечка документов, которые содержат дизайн-проекты, чертежи и макеты «Хижины рыбака», позволила узнать, что Путин построил себе еще один роскошный особняк. Помимо резиденции в комплексе также есть еще одно здание, которое в документах названо амбаром.

Дача президента-агрессора сделана в футуристическом стиле с волнообразной крышей, существенно отличаясь от дворца в Геленджике.

Особенность «хижины» в том, что возле нее расположена большая столовая зона на открытом воздухе, которую от кухни отделяет стеклянная перегородка. На рабочем месте поваров, которое оборудовано как в дорогом ресторане, есть мангал, тандыр, казан, тепан и коптильня.

Также для главы РФ создали пивоварню с австрийским оборудованием, которое стоит 345 000 евро и позволяет ежедневно производить 47 литров пенистого напитка.

На втором этаже дачи находится чайная комната из которой открывается вид на Ладожское озеро. К слову, для элитной отделки всего поместья строители использовали натуральные полудрагоценные камни, мрамор, дорогую мебель и технику. Также возле здания расположены два бассейна и есть природный водопад, который раньше могли посещать туристы.

Журналисты не могут оценить стоимость резиденции, однако они представили данные из сметы на общестроительные работы с июня 2015 года. Российский президент выложил за свою дачу до 3,5 миллиона долларов, не учитывая затраты на архитектурный и дизайн-проект, мебель, отделку и освещение.

Напомним, что журналисты показали роскошные находки, которым позавидуют Пшонка и Янукович, на территории дворца кума Путина Виктора Медведчука.