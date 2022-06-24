Как информирует «НБН» со ссылкой на «Европравду», на заявление высокопоставленного российского политика свое внимание обратил британский телеканал Sky News.

Так, российский депутат, генерал Андрей Гурулев сделал заявление о том, что столица Соединенного Королевства будет первой поражена, если блокада Калининградской области приведет к боевым действиям.

Дословно из его заявления:

«Мы нанесем сокрушительный удар по всей группе космических спутников врага во время первой воздушной операции. Волноваться точно никто не будет, британцы они или американцы. Мы бы их всех как НАТО рассматривали. Кроме того, мы ослабим всю их систему противоракетной обороны. Везде и на сто процентов. Далее. Мы точно не будем начинать с Варшавы, Парижа, или же Берлина. Мы начнем с Лондона. Ведь всем давно понятно, что угроза всему миру происходит от англосаксов».

Ранее украинская разведка сделал заявление о коварном плане Путина по Беларуси.