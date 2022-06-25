Как информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ, Владимир Путин отметил, что эти ракеты могут нести ядерные заряды.

«Уже на протяжении ближайших нескольких месяцев мы передадим Минску комплексы «Искандер М», которые способны запускать баллистические, а также крылатые ракеты. Причем, как в обычном, так же и ядерном исполнении», — говорится в речи Путина.

По итогам встречи с нелегитимным президентом Беларуси Лукашенко, Путин предложил Минску дооборудовать самолеты Су-25, имеющиеся на вооружении РБ, на авиазаводах Российской Федерации, после чего начать подготавливать летный состав.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что российская армия, особенно на херсонском направлении, полностью деморализована.