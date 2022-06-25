Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении командования Вооруженных сил Украины на официальной странице в социальной сети Facebook.

В опубликованном сообщении говорится следующее:

«В ночное время, двадцать пятого июня, войска государства-оккупанта Российской Федерации нанесли масштабный ракетный удар по территории Украинского государства. В общей сложности было выпущено более пятидесяти ракет разного типа. Это и Воздушные, и морские и даже наземного базирования».

Отмечается также, что впервые в истории вражеские силы с территории РБ применили против Украинского государства дальние бомбардировщики Ту-22м3. Кроме того, было возобновлено применение оперативно-тактических комплексов «Искандер» из территории Беларуси.

В сообщении говорится, что российские войска направили крылатые ракеты типа «Калибр» морского базирования по целям на Западе Украины.

На северном направлении, к примеру, враг применял ракеты Х-22, используя для этого самолет Ту-22м3. Также на этом направлении были применены ракеты наземного базирования из оперативно-тактических комплексов «Точка-У» и «Искандер».

Касательно южного направления, оккупационные силы применили там ракеты «Оникс», используя для этого оперативно-тактический комплекс «Бастион».